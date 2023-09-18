Общественная служба новостей

1 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    На хрена такая армия! Глаза замазывать на парадах! куда идут мои налогиДепутат Госдумы Ш...
  • Бендер Задунайский
    Для хохлов закупают .Глава АПС Кикль р...
  • галина
    А когда вы перейдете к активному наступлению?  Хотелось бы этого дождаться.Рогов сообщил о п...

Экс-футболист Булыкин о Слуцком: Он уже давно ушел из футбола

Экс-футболист Булыкин о Слуцком: Он уже давно ушел из футбола

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив», прокомментировал условное отстранение бывшего тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого от футбольной деятельности Российским футбольным союзом (РФС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх