Экс-футболист Булыкин о Слуцком: Он уже давно ушел из футбола

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив», прокомментировал условное отстранение бывшего тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого от футбольной деятельности Российским футбольным союзом (РФС).
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив», прокомментировал условное отстранение бывшего тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого от футбольной деятельности Российским футбольным союзом (РФС).
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