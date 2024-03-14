Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах Президента России

Президент играет ключевую роль в системе государственной власти Сергей Собянин, мэр Москвы, пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта.
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