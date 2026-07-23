Вопреки ожиданиям публики, она не стала расхваливать супруга, а предпочла открыто рассказать горькую правду.

ВераВерная

И с таким козлом завравшимся прожить полвека? Зачем? Вот уж воистину - чудны дела твои, Господи...А на картинке рядом с бабушкой Еленой за столом кто сидит, Григорий? Так он ей во внуки годится. Так хорошо сохранился её заботами? В день торжества клуб был украшен шарами и лентами. А на столе это что за убожество? Вместо скатерти на обшарпанном столе бумага, порция варенья из крыжовника, и у гостей такое же угощение? Авторы, вы сами, что ли, так живёте? В каких временах вы застряли, что до сих пор вашим героям грамоты вручают?