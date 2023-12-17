Sky News: внешний вид Путина отражает успех российских военных в зоне СВО

Выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции свидетельствуют об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации на Украине, к такому выводу пришел обозреватель Sky News Шон Белл.
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