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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» применил «самые жесткие санкции» к Томпсону: «Отпросился, уехал в Чили и не вернулся – под воздействием третьих лиц, агентов, предположительно. Оставляем за собой право обратиться в ФИФА»

« Оренбург » пригрозил  Хорди Томпсону обращением в ФИФА из-за неявки в расположение клуба. – Томпсон отсутствует в расположении команды.

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