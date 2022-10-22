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Стефано Доменикали: «Матешиц был невероятным визионером и помог трансформировать «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отдал дань памяти Дитриху Матешицу. Совладелец компании «Ред Булл» умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

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