АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕ...
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Молодёжная палата Алексеевского района провела музыкальную викторину для жителей

В Алексеевском районе состоялась музыкальная викторина, организованная Молодёжной палатой. Участниками мероприятия стали активные жители района, общественные советники, представители Совета ветеранов и Общества инвалидов.

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