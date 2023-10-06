Подтвердилось членство голландского принца Бернарда в нацистской партии

Экс-директор Королевского архива Нидерландов Филип Маршалл Кройрд подтвердил, что умерший в 2004 году в возрасте 93 лет принц Бернард действительно был членом нацистской партии, а его тщательно скрываемый членский билет оказался подлинным.
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