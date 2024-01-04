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Владимир Путин подписал указ, затрагивающий армян в России и членов их семей

Владимир Путин подписал указ, затрагивающий армян в России и членов их семей

Президент России разрешил давать гражданство иностранцам, которые заключили контракт о службе в русской армииУказ Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации и вступающий в силу с момента опубликования, гласит: все иностранцы (соответственно, и армяне тоже), которые не менее чем на год заключили контракт с ВС РФ о прохождении службы в ходе СВО, могут получить русское гражданство.

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