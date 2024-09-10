smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Кто же делает петлю Нестерова - на лодке..Названа самая вер...
  • Maxim
    Отменить помидоры оттуда..ВСУ использовали ...
  • Maxim
    Отлично, всех - в Заполярье..Вымогавшие у воен...

США знали о лжи про параллельный подсчет на выборах в Грузии — Папуашвили

США знали о лжи про параллельный подсчет на выборах в Грузии — Папуашвили

Агентство США по международному развитию (USAID) знало о лжи грузинской неправительственной организации «Справедливые выборы» в 2020 году относительно результатов параллельного подсчета голосов на парламентских выборах, что послужило поводом для беспорядков в стране, 10 сентября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх