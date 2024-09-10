США знали о лжи про параллельный подсчет на выборах в Грузии — Папуашвили

Агентство США по международному развитию (USAID) знало о лжи грузинской неправительственной организации «Справедливые выборы» в 2020 году относительно результатов параллельного подсчета голосов на парламентских выборах, что послужило поводом для беспорядков в стране, 10 сентября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).