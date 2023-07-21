Военное обозрение

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Экс-чиновник Пентагона: Украине сейчас не нужны ракеты ATACMS

Экс-чиновник Пентагона: Украине сейчас не нужны ракеты ATACMS

Похоже, что киевским властям не стоит рассчитывать не только на американские истребители F-16, но и на ОТРК ATACMS.

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