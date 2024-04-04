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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Москве из-за штормового ветра погибли два человека

В Москве из-за штормового ветра погибли два человека

По словам мэра Сергея Собянина, власти приняли все необходимые меры, но без жертв не обошлось В Москве 3 апреля в результате ураганного ветра погибли 2 человека и 15 пострадали, сообщил мэр Сергей Собянин.

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Комментарии
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АндрейБорков
Искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. А в остальном произошедшее это не что иное, как халатность и упущение со стороны властей Москвы! Ветер порывами до 21 м/с это не легкий бриз, но и не ураган. На большей части территорий РФ ветер силой в 21 м/с считается штормовым, но к гибели и увечьям людей не приводит. На тех же Курилах, на Сахалине и на Камчатке, под Мурманском..... это совсем не редкость, а в осенне-зимний период это почти норма и нет ни погибших, ни покалеченных. То есть гибель этих людей есть повод для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц муниципалитета и управляющих организаций за грубое нарушение норм и правил содержания объектов повлекших гибель людей! То же самое и за тех, кто получил травмы! Сам по себе даже кирпич с крыши не падает, виноват прораб! И здесь так же.
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