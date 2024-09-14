Мурал в честь военкора Семена Еремина открыли в Балашихе

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Балашихе 14 сентября открыли мурал в честь военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, который погиб во время съемок репортажа в зоне СВО при атаке украинского FPV-дрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии