Бесспорное дело: налоговая сможет взыскивать долги с граждан без суда

Налоговые органы смогут взыскивать долги с физлиц без суда — если человек не оспорит доначисление. Такой законопроект подготовил Минфин, правительственная комиссия его одобрила 25 ноября, выяснили «Известия».
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