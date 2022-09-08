Регионы РФ разовьются, соединив технологии и творческие индустрии — эксперт

Творческие индустрии соединенные с технологическим предпринимательством, станут очагами развития для регионов, заявил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов на Восточном экономическом форуме 6 сентября, сообщает пресс-служба фонда.
Творческие индустрии соединенные с технологическим предпринимательством, станут очагами развития для регионов, заявил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов на Восточном экономическом форуме 6 сентября, сообщает пресс-служба фонда.
Свежие комментарии