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Регионы РФ разовьются, соединив технологии и творческие индустрии — эксперт

Регионы РФ разовьются, соединив технологии и творческие индустрии — эксперт

Творческие индустрии соединенные с технологическим предпринимательством, станут очагами развития для регионов, заявил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов на Восточном экономическом форуме 6 сентября, сообщает пресс-служба фонда.

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