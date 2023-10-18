Журналист Репке: Киеву передали ATACMS без GPS из-за российских систем РЭБ

Переданные Соединенными Штатами Украине ракеты ATACMS не имеют GPS из-за того, что вооружения, в которых применяется эта система, успешно подавляются российскими средствами радиоэлектронной борьбы, заявил в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.