В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет

В Минпромторге прорабатывается вопрос о повышении пошлин на ввоз в Россию радиоэлектронной продукции — письмо с изложением этой инициативы ведомство направило в госкорпорации, профильные ассоциации и производителям электроники, узнали «Ведомости».
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