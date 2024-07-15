Смерть, как литературная субстанция

…можно и с такого ракурса посмотреть: жизнь – не более, чем дорога к смерти, накопления опыта для чего-то более значительного, что воспоследует… Постоянно учишься умирать – утверждал Толстой, так мучительно.
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