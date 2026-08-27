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SUSANIN

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Ужесточить правила продажи питбайков могут в Удмуртии

Ужесточить правила продажи питбайков могут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии предложили рассмотреть возможность ужесточить правила продажи питбайков и мощных самокатов физическим лицам.

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Комментарии
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Алексей Загребаев
ОПЯТЬ БУРЯ В СТАКАНЕ -  ПИТБАЙКИ ЯВЛЯЮТСЯ СПОРТИНВЕНТАРЕМ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  НА НИХ ВНЕ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПРЕЩЕНО ---- ВОПРОСЫ К ГИБДД  ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ -  НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ, ИЗЪЯТИЕ СПОРТИНВЕНТАРЯ ЗА НАРУШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПУТЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПИТБАЙКОВ И ДРУГОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ( ПРИМЕР КАРТИНГ, БАГГИ, КРОССОВАЯ ТЕХНИКА ).......
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