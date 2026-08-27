Ужесточить правила продажи питбайков могут в Удмуртии

АЗ

Алексей Загребаев

ОПЯТЬ БУРЯ В СТАКАНЕ - ПИТБАЙКИ ЯВЛЯЮТСЯ СПОРТИНВЕНТАРЕМ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА НИХ ВНЕ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПРЕЩЕНО ---- ВОПРОСЫ К ГИБДД ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ, ИЗЪЯТИЕ СПОРТИНВЕНТАРЯ ЗА НАРУШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПУТЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПИТБАЙКОВ И ДРУГОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ( ПРИМЕР КАРТИНГ, БАГГИ, КРОССОВАЯ ТЕХНИКА ).......