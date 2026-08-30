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25 метров над землей: Юра Борисов покорил «Космос» без страховки

25 метров над землей: Юра Борисов покорил «Космос» без страховки

Юра Борисов вновь доказал, что ради кино готов на многое. Накануне премьеры «Девятой планеты» актер без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ.

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