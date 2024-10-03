Анжелика Ястребова: Уважаемые жители Бахчисарайского района !

Уважаемые жители Бахчисарайского района !В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением коммунальных услуг, жители района могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций Крыма через социальную сеть «ВКонтакте»Для получения оперативной обратной связи обращения необходимо направлять в личные сообще.