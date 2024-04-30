СМИ узнали о планах Маска провести новую волну сокращений в Tesla

Маск запланировал новую волну сокращений в Tesla, узнал The Information. Портал ссылается на письмо Маска сотрудникам, в котором тот объявил об увольнении двух топ-менеджеров, возглавлявших отделы по разработке зарядочных станций и новых продуктов.
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