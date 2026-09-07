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Царьград

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Почти 100 голов крупного рогатого скота уничтожат в Иркутской области из-за болезни

Почти 100 голов крупного рогатого скота уничтожат в Иркутской области из-за болезни

Как и весной в Новосибирской области часть владельцев животных не согласна с решением властей, заявляя об отсутствии достаточных оснований для таких мер.

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