Мизулина обратится в СК по поводу торгующей кадрами ребенка блогерши

Мизулина обратится в СК России из-за блогерши, торгующей кадрами своего ребенка Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет (СК) России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой.
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