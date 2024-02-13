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Мизулина обратится в СК по поводу торгующей кадрами ребенка блогерши

Мизулина обратится в СК по поводу торгующей кадрами ребенка блогерши

Мизулина обратится в СК России из-за блогерши, торгующей кадрами своего ребенка Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет (СК) России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой.

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