"Сдали нервы": Украинцы попались в русскую ловушку в Запорожье - Myśl Polska

Тактика ВС России сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом пишет Myśl Polska.Автор статьи указал, что украинские командиры совершили какой-то отчаянный шаг и бросили основные силы 9-го армейского корпуса в бой за Работино.