Тактика ВС России сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом пишет Myśl Polska.Автор статьи указал, что украинские командиры совершили какой-то отчаянный шаг и бросили основные силы 9-го армейского корпуса в бой за Работино.
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