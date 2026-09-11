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Глава Finnair пожаловался на неравные условия из-за потери доступа к небу РФ

Глава Finnair пожаловался на неравные условия из-за потери доступа к небу РФ

Zuma/TASS Финская авиакомпания Finnair из-за потери доступа к российскому воздушному пространству была вынуждена удлинить маршруты полетов в Азию, несмотря на то что китайские перевозчики продолжают летать через РФ.

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