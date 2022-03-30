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В Мытищах закрыли склад с запасами нелегального алкоголя

В Мытищах закрыли склад с запасами нелегального алкоголя

3,4 тысячи бутылок без сопроводительных документов изъяли на одном из складов в Мытищах. По сообщению Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, большая часть продукции — несертифицированное пиво.

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