В Мытищах закрыли склад с запасами нелегального алкоголя

3,4 тысячи бутылок без сопроводительных документов изъяли на одном из складов в Мытищах. По сообщению Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, большая часть продукции — несертифицированное пиво.
3,4 тысячи бутылок без сопроводительных документов изъяли на одном из складов в Мытищах. По сообщению Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, большая часть продукции — несертифицированное пиво.
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