Депутат Тюменской облдумы Александр Мажаров провёл личный приём в Ноябрьске Трудоустройство ямальцев в Тюмени, перспективы переселения и будущее программы «Сотрудничество», взаимодействие регионов в плане патриотического воспитания, льготы, положенные родным участников СВО.
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