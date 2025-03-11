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"Ваш коллега работает на Украину": Мошенники по-новому крадут аккаунты в Telegram и обнуляют банковские счета

"Ваш коллега работает на Украину": Мошенники по-новому крадут аккаунты в Telegram и обнуляют банковские счета

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Мошенники придумали новую схему обмана, благодаря которой крадут у жертв личные аккаунты в Telegram и обнуляют их банковские счета.

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Комментарии
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Владимир Соколов
не получается, мошенники не дураки и первое чего они делают это отключают жертве мозги. конечно не со всеми получается так сделать, но пока таких людей достаточно много.
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17 час.
Владимир Соколов
довели население до ручки)) теперь если звонят действительно из полиции, то сначала просят не бросать трубку 😂
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17 час.
cvyurij Цветков
Когда сообщают &quot;Ваш коллега работает на Украину&quot;, спрашиваю &quot;А Вы тоже работаете на Украину? Наш разговор очень важен, поэтому я его записываю. Потом передам в соседний отдел по борьбе с телефонным мошенничеством&quot;.
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5 час.
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