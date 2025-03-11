Царьград Фото: коллаж Царьграда. Мошенники придумали новую схему обмана, благодаря которой крадут у жертв личные аккаунты в Telegram и обнуляют их банковские счета.
"Ваш коллега работает на Украину": Мошенники по-новому крадут аккаунты в Telegram и обнуляют банковские счета
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
не получается, мошенники не дураки и первое чего они делают это отключают жертве мозги. конечно не со всеми получается так сделать, но пока таких людей достаточно много.
Ответить
17 час.
Владимир Соколов
довели население до ручки)) теперь если звонят действительно из полиции, то сначала просят не бросать трубку 😂
Ответить
17 час.
cЦ
cvyurij Цветков
Когда сообщают "Ваш коллега работает на Украину", спрашиваю "А Вы тоже работаете на Украину? Наш разговор очень важен, поэтому я его записываю. Потом передам в соседний отдел по борьбе с телефонным мошенничеством".
Ответить
5 час.
Свежие комментарии