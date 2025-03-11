"Ваш коллега работает на Украину": Мошенники по-новому крадут аккаунты в Telegram и обнуляют банковские счета

Владимир Соколов не получается, мошенники не дураки и первое чего они делают это отключают жертве мозги. конечно не со всеми получается так сделать, но пока таких людей достаточно много.

Владимир Соколов довели население до ручки)) теперь если звонят действительно из полиции, то сначала просят не бросать трубку 😂