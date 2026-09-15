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SPLETNIK

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Все в бикини: где и как отдыхают Дженнифер Лопес, Аврора Киба, Дарина Алексеева, тиктокеры и экс-возлюбленная Березовского

Все в бикини: где и как отдыхают Дженнифер Лопес, Аврора Киба, Дарина Алексеева, тиктокеры и экс-возлюбленная Березовского

Пока одни звёзды ходят по светским мероприятиям в Москве, другие — отдыхают на курортах. Spletnik рассказывает, где и как селебрити проводят отпуск.

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