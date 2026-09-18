Губернатор Камчатки проголосовал на выборах в Госдуму

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе с семьей приехал на избирательный участок, где проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и в заксобрание региона.
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