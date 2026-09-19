Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Режиссера Звягинцева признали иноагентом. «Выстрел в сердце культуры»

Режиссера Звягинцева признали иноагентом. «Выстрел в сердце культуры»

Режиссера Звягинцева внесли в реестр иностранных агентовАндрей Звягинцев (признан в РФ иностранным агентом) на Каннском кинофестивале, 2026 годLionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрея Звягинцева признали иноагентом: по версии Минюста, он «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей».

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