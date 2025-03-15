Сладкие газированные напитки вызывают рак — теперь это официально. Учёные, анализировавшие 163 000 человек в течение 30 лет, пришли к следующим выводам: Питье хотя бы одной бутылки газировки в день увеличивает в пять раз риск рака полости рта.