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В Армении комментируют отказ таможни РФ пропускать через границу грузовики с армянской продукцией

В Армении комментируют отказ таможни РФ пропускать через границу грузовики с армянской продукцией

Пограничные службы РФ не пропускают на территорию нашей страны грузы, следующие из Армении. Многие СМИ этого закавказского государства утверждают, что сложившаяся ситуация напрямую связана с отказом Еревана от участия в мероприятиях ОДКБ.

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Sergei Kakurskii
Пусть с Макроном торгуют...
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