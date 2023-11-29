В Армении комментируют отказ таможни РФ пропускать через границу грузовики с армянской продукцией

Пограничные службы РФ не пропускают на территорию нашей страны грузы, следующие из Армении. Многие СМИ этого закавказского государства утверждают, что сложившаяся ситуация напрямую связана с отказом Еревана от участия в мероприятиях ОДКБ.
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