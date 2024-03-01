Терапевт Каримова: к Великому посту нужно готовиться заранее

С 18 марта в России начнется Великий пост. О том, как к нему подготовиться и соблюдать его без вреда для здоровья, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Айслу Каримова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
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