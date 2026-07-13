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Царьград

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"Чем-то напоминает начало Великой Отечественной войны": Источник пояснил, что сейчас тормозит реализацию нового Карибского кризиса

"Чем-то напоминает начало Великой Отечественной войны": Источник пояснил, что сейчас тормозит реализацию нового Карибского кризиса

Реакция русских властей на встречу Трампа с Зеленским похожа на начало Великой отечественной войны, когда Сталину пришлось делать официальный запрос в немецкое посольство, чтобы поверить в нападение Гитлера.

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