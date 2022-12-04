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Зеленского не устроил принятый G7 потолок цен на российскую нефть

Зеленского не устроил принятый G7 потолок цен на российскую нефть

В Киеве крайне болезненно восприняли решении своих союзников из G7, Евросоюза и Австралии о введении потолка цен на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне $60 за баррель.

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