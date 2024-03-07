«Не беспокойся за меня»: едва прощенный Киркоров встал на колени перед Пугачевой

Шоумен снова открыто признался в любви женщине, которая поет.Филипп Киркоров дал понять, что даже после ошибки, совершенной им в конце прошлого года, когда он неосторожно появился на «голой» вечеринке Ивлеевой, он не изменяет своим чувствам и принципам.