«Не беспокойся за меня»: едва прощенный Киркоров встал на колени перед Пугачевой

Шоумен снова открыто признался в любви женщине, которая поет.Филипп Киркоров дал понять, что даже после ошибки, совершенной им в конце прошлого года, когда он неосторожно появился на «голой» вечеринке Ивлеевой, он не изменяет своим чувствам и принципам.
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