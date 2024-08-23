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Политолог Миршаймер: Атака ВСУ на Курскую область ускорит разгром Киева

Политолог Миршаймер: Атака ВСУ на Курскую область ускорит разгром Киева

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что атака ВСУ на Курскую область была огромной ошибкой, так как за этим явно последует ответ от России, пишет РИА Новости.

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