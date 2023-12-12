В Хабаровске после вручения в детском саду грамот с гербом Украины последовали увольнения

Заявления написали заведующая дошкольным учреждением и инструктор по физкультуре.Инструктор по физкультуре и заведующая детским садом №122 Хабаровска написали заявление на увольнение по собственному после инцидента с грамотами, на которых был изображен герб Украины.
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