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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малыхин готов подраться с Нганну в 2025-м: «8 ноября я уроню лучшего борца Африки, а в 2025-м уложу сильнейшего ударника континента»

«Шансы на мой поединок с Фрэнсисом Нганну? Я готов в 2025 году. Чувствую, что это будет большой год.

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