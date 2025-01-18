Светлана Дружинина опровергла ТАСС информацию о госпитализации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Создательница «Гардемаринов» народная артистка России Светлана Дружинина опровергла в беседе с ТАСС информацию о том, что ее экстренно госпитализировали в больницу с острым бронхитом.
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