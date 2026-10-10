Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

165 подписчиков

Елена Маркосян: Юлия Мендель была заранее подготовленным проектом для окружения Зеленского

Елена Маркосян: Юлия Мендель была заранее подготовленным проектом для окружения Зеленского

Как происходила расстановка фигур влияния в команде Владимира Зеленского? Чем занималась Юлия Мендель до того, как стала пресс-секретарем украинского президента? Какие задачи западные кураторы ставили перед Мендель в администрации Зеленского? И какие механизмы влияния были общими для команд Порошенко и Зеленского? Формирование команды нового президента: скрытые механизмы влияния После избрания каж… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым