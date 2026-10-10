Елена Маркосян: Юлия Мендель была заранее подготовленным проектом для окружения Зеленского

Как происходила расстановка фигур влияния в команде Владимира Зеленского? Чем занималась Юлия Мендель до того, как стала пресс-секретарем украинского президента? Какие задачи западные кураторы ставили перед Мендель в администрации Зеленского? И какие механизмы влияния были общими для команд Порошенко и Зеленского? Формирование команды нового президента: скрытые механизмы влияния После избрания каж… Читать далее: https://govorit.
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