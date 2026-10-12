Депутат Сейма Латвии и координатор другого местного хозяйства Роланд Кейшс отметил, что многие инвесторы избегают вкладывать средства в развитие приграничных районов из-за их постепенной милитаризации.
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На своей территории что хотите устанавливайте.А принадлежавшие России территории,надо возвратить,чтобы избежать последствия участи Украины,потерявшие больше из-за дурости Зеленского.