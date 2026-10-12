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Регионы России

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Латвийские фермеры выражают недовольство ростом милитаризации приграничья с Россией

Латвийские фермеры выражают недовольство ростом милитаризации приграничья с Россией

Депутат Сейма Латвии и координатор другого местного хозяйства Роланд Кейшс отметил, что многие инвесторы избегают вкладывать средства в развитие приграничных районов из-за их постепенной милитаризации.

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