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В Киеве жалуются на слабость российской пятой колонны

В Киеве жалуются на слабость российской пятой колонны

В своём абсолютном большинстве российское общество не готово подниматься против своей власти. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-заместитель главы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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