История советского разведчика, который спас сына Черчилля, отправив его в нокаут

В середине 1944 года немцы развернули в Югославии операцию под кодовым названием «Ход конем». Немецкое командование рассчитывало вернуть себе влияние над Югославией, но как оказалось позже, данная операция стало единственной в ходе второй мировой войны, когда немецкий десант полностью «провалил» задание.