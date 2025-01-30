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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» – 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)

Этого 34-летний защитник «Флориды» достиг в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0).

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