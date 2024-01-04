Военные группировки «Запад» сорвали попытку нападения ВСУ под Купянском

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о срыве гранатометными расчетами 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» попытки боевиков Вооруженных сил Украины нанести удар по позициям российских военных на Купянском направлении.
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