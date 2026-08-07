Сварка латуни — особенности процесса и основные технологии

Сварка латуни — технологически непростой процесс, обусловленный особенностями сплава меди и цинка. При нагреве цинк активно испаряется, что повышает риск дефектов и усложняет получение качественного сварного соединения.
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