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Сварка латуни — особенности процесса и основные технологии

Сварка латуни — особенности процесса и основные технологии

Сварка латуни — технологически непростой процесс, обусловленный особенностями сплава меди и цинка. При нагреве цинк активно испаряется, что повышает риск дефектов и усложняет получение качественного сварного соединения.

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