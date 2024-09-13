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Китай

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Китай приветствует присоединение к БРИКС новых партнеров из стран Глобального Юга -- Ван И

Санкт-Петербург, 12 сентября /Синьхуа/ -- Китай приветствует новых партнеров-единомышленников из стран Глобального Юга, решивших присоединиться к семье БРИКС, заявил в среду глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в российском городе Санкт-Петербург.

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