Китай приветствует присоединение к БРИКС новых партнеров из стран Глобального Юга -- Ван И

Санкт-Петербург, 12 сентября /Синьхуа/ -- Китай приветствует новых партнеров-единомышленников из стран Глобального Юга, решивших присоединиться к семье БРИКС, заявил в среду глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в российском городе Санкт-Петербург.